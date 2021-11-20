Джаред Лето призывает Warner Bros. выпустить альтернативную версию «Отряда самоубийц»

Лос-Анджелес, 20 ноября. Звезда кинокомикса «Отряд самоубийц» Джаред Лето считает, что сервис HBO Max должен выпустить авторскую версию фильма от режиссера Дэвида Эйера.

Оригинальная кинолента о команде суперзлодеев вышла в 2016 году. Солист группы 30 Seconds To Mars сыграл в ней Джокера. Несмотря на большой ажиотаж, картина получила низкие оценки как от критиков, так и от зрителей. Об этом сообщает ScreenRant.

Аудитория выразила негодование сюжетными дырами и некачественными спецэффектами. Режиссер Дэвид Эйер утверждал, что компания Warner Bros. существенно вмешивалась в рабочий процесс и повлияла на конечный результат. Постановщик отметил, что его версия фильма была более темной, а Джокер и Бэтмен получили больше экранного времени.

Кадр из фильма «Отряд самоубийц» / PD

После выпуска «Лиги справедливости» Зака Снайдера многие фанаты стали просить, чтобы Warner Bros. выпустила авторский вариант кинокомикса «Отряд самоубийц». Эту мысль поддержал и сам Лето.

«Безусловно, почему бы и нет? Почему бы им не выпустить версию Эйера? Я имею в виду, для этого и предназначен потоковый сервис (HBO Max — Прим. ред.), верно?» — заявил актер.

Ранее голливудский актер Майкл Китон рассказал, что вновь сыграет злодея Эдриана Тумса в киновселенной Marvel. При этом он не уточнил, что именно это будет за проект.