Съемки «Черной пантеры — 2» приостановлены из-за травмы Летишии Райт

Лос-Анджелес, 20 ноября. Компания Marvel Studios официально прекратила съемки сиквела «Черной пантеры» до января 2022 года. Рабочий процесс возобновится после восстановления актрисы Летиции Райт.

Несмотря на смерть актера Чедвика Боузмана, в Marvel решили продолжить франшизу об африканском супергерое. При этом роль короля Т"Чаллы не будет передана другому артисту. Об этом сообщает ScreenRant.

Сценаристы переписали сюжет, а производственный процесс стартовал в июне 2021 года. Однако съемки кинокомикса были приостановлены из-за травмы Летишии Райт, которая оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально. Кевин Файги, Луис Д"Эспозито и Нейт Мур выступили с заявлением.

«Запустить производство такого масштаба в разгар пандемии — непростая задача, и вы все время оставались прилежными и профессиональными. Кроме того, как вы все знаете, с Летишией произошел ужасный несчастный случай на нашей съемочной площадке во время выполнения трюка. Это было напоминание о важности безопасности в нашей работе», — отметили руководители Marvel Studios.

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Они добавили, что изначально травма казалась незначительной, но оказалась серьезной. Актриса получила сотрясение мозга и перелом плеча, что спровоцировало дополнительные последствия.

«Мы скорректировали наш производственный график, чтобы у нее было время, необходимое для выздоровления», — говорится в заявлении.

Ранее режиссер кинокомикса «Бэтгерл» Адиль Эль-Арби рассказал, что он и его коллега Билалл Фаллах снимут одноименный фильм. Кинолента будет представлена на онлайн-сервисе HBO Max.