Автоэксперт Васильев посоветовал выключить кондиционер при прогреве авто зимой

Москва, 20 ноября. Во время запуска двигателя зимой следует выключить систему отопления и кондиционирования салона, чтобы мотор быстрее нагрелся до рабочей температуры, сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев.

Специалист отметил, что есть способ ускорить прогрев двигателя в особенно холодную погоду. Однако он «несколько противоречит идее об экологически ответственной мобильности», предупредил Васильев.

«Если температура на улице слишком низкая, то после условно первой минуты работы мотора можно принудительно увеличить его обороты, нажав на педаль газа и включив дополнительные потребители энергии, например, фары», — сообщил агентству «Прайм» эксперт.

Ускорить прогрев салона можно с помощью режима рециркуляции. Если мотор начал прогреваться, можно «нажать на педаль газа», увеличив производительность насоса системы охлаждения. Это ускорит подачу горячего воздуха в салон, уточнил специалист.

Доцент МАДИ Лев Зиманов ранее заявил, что если оставить автомобиль на всю зиму на улице, геометрия шин может измениться. Этого можно избежать. Достаточно хотя бы раз в месяц выехать, чтобы после парковки автомобиль встал на другие точки контакта резины с поверхностью.