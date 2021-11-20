Пользователей Сети очаровал кот Тедди с похожими на пушистые варежки лапками

Ванкувер, 20 ноября. Трехлетний котик Тедди очаровал пользователей Сети своей милой особенностью, из-за которой его передние лапки похожи на большие пушистые варежки.

У Тедди врожденная полидактилия, которая характеризуется наличием дополнительных пальцев на лапах. Обычно у кошек их 18: по пять на передних и по четыре на задних. Однако у некоторых может быть до девяти пальцев на одной.

Пушистик, живущий в канадском городе Ванкувере, имеет по одному дополнительному пальцу на всех лапах. По словам его хозяйки Селвины Тан, такая особенность совершенно не мешает Тедди вести обычный образ жизни.

«Тедди — мой маленький лучший друг! Мы проводим вместе много времени: работаем, отдыхаем, гуляем и путешествуем. Лишние пальцы на лапах совсем его не смущают, а если на них отрастают слишком длинные когти, то я легко и быстро их обрезаю», — рассказала она.

На страницу Тедди в Instagram подписаны почти 25 тыс. человек, однако число поклонников необычного котика с лапками, которые похожи на большие варежки, только растет. Видео особенного пушистика опубликовал Ридус.

Недавно в Сети появилось забавное видео, на кадрах которого прожорливый и сообразительный кот взломал автоматическую кормушку.