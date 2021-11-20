Росавиация изучает инцидент с выпуском шасси Sukhoi Superjet в полете

Москва, 20 ноября. Росавиация устанавливает причины выпуска шасси самолета Sukhoi Superjet (SSJ) авиакомпании «Азимут» на высоте 10 километров.

По данным ведомства, командир воздушного судна во время полета по ошибке нажал кнопку аварийного выпуска шасси, вместо кнопки аварийного отключения сообщений на навигационном дисплее. Это изменило режим автопилота и воздушное судно дополнительно поднялось на 1 тыс. футов, приблизившись к летевшему встречно-пересекающимся курсом самолетом, сообщает «Коммерсант».

Инцидент с SSJ произошел 29 октября во время выполнения пассажирского рейса Сочи — Брянск. Экипаж смог стабилизировать полет и решил пойти на вынужденную посадку в Ростов-на-Дону. Постполетный осмотр самолета не выявил повреждений.

Ранее следовавший из Томска в Москву Боинг 737 совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за проблем с механизацией шасси. До Толмачево самолет летел на высоте 2500 метров, хотя стандартный уровень для эшелона этих самолетов — 9000 метров.