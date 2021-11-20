Метеорологи Леонов предупредил россиян о большой вероятности ледяного дождя в ноябре

Москва, 20 ноября. Поздней осенью в России существует высокая вероятность выпадения ледяных дождей. Соответствующей информацией поделился метеоролог Игорь Леонов.

При ледяном дожде капли воды сразу замерзают на холодных поверхностях. В результате они покрывают это место ледяной коркой.

По словам метеоролога, обычно это происходит в конце осени, ранней весной или зимой. Леонов поделился соответствующей информацией во время беседы радио Sputnik.

Леонов заявил, что холодных дождей нужно бояться при температуре от минус одного до минус 10 градусов, но при этом ожидается сильный приход тепла. По словам климатолога, эти процессы, в большинстве случаев, имеют связь с выходом средиземноморских циклонов в европейскую часть России.

Он отметил, что эти циклоны приходят из Южной Европы или с Черного моря. В результате такого дождя могут оборваться линии электропередач, массово упасть деревья и обледенеть наружные конструкции.

Главный петербургский синоптик Алексей Колесов недавно сообщил, что 20 и 21 ноября будут холодными. По словам метеоролога, в Северной столице ожидает усиление ветра.