Псаки не стала анонсировать военную помощь Украине

Вашингтон, 20 ноября. Вашингтон пока не готов анонсировать поставки дополнительное военной помощи Киеву.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США и так оказывают Украине сильную поддержку. Об этом она заявила во время брифинга.

«Мне пока нечего анонсировать или предвосхитить в контексте поставок дополнительной помощи (Украине). Мы поставляем Украине различные виды помощи – военного и мирного характера — и оказываем ей сильную поддержку на протяжении многих лет», — заявила Псаки.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина и США пришли к соглашению о наращивании оборонного потенциала Киева и углублению двустороннего сотрудничества в различных сферах. Соответствующая тема, а также вопрос внедрения на Украине стандартов НАТО, обсуждалась во время переговоров Остина с украинским коллегой Алексеем Резниковым.