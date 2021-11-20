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Псаки не стала анонсировать военную помощь Украине

Политика
Псаки не стала анонсировать военную помощь Украине
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 20 ноября. Вашингтон пока не готов анонсировать поставки дополнительное военной помощи Киеву.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США и так оказывают Украине сильную поддержку. Об этом она заявила во время брифинга.

«Мне пока нечего анонсировать или предвосхитить в контексте поставок дополнительной помощи (Украине). Мы поставляем Украине различные виды помощи – военного и мирного характера — и оказываем ей сильную поддержку на протяжении многих лет», — заявила Псаки.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина и США пришли к соглашению о наращивании оборонного потенциала Киева и углублению двустороннего сотрудничества в различных сферах. Соответствующая тема, а также вопрос внедрения на Украине стандартов НАТО, обсуждалась во время переговоров Остина с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

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