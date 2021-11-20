Сайт с рассекреченными данными об аварии на Чернобыльской АЭС запустили на Украине

Киев, 20 ноября. Интернет-сайт с рассекреченной информацией об аварии на Чернобыльской АЭС запустили на Украине. Об этом сообщили в Офисе президента страны Владимира Зеленского.

В сообщении сказано, что над проектом трудилась команда из более 200 специалистов. На сайте можно увидеть рассекреченные документы и научные исследования об аварии. Они помогают разобраться в причинах масштабной трагедии и развеять мифы о Чернобыле.

На сайте chornobyljourney.org можно пройти виртуальную экскурсию по городу-призраку Припяти, РЛС «Дуга» и посмотреть территорию над заброшенными селами зоны отчуждения.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции случилась 26 апреля 1986 года. Там взорвался четвертый энергоблок. Общая площадь радиационного загрязнения составила 50 тыс. кв. км в 12 областях Украины.

Недавно стало известно, что первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов скончался в возрасте 85 лет.