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Более половины россиян хотели бы приютить собаку или кошку

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 01:50
Общество
Более половины россиян хотели бы приютить собаку или кошку
pxfuel.com

Москва, 20 ноября. Почти треть россиян хотя бы раз брали домой животных с улицы или из приюта, пятая часть готова принять кошку или собаку, свидетельствуют результаты проведенного в соцсетях опроса KP.RU.

По данным портала, в России насчитывается порядка четырех миллионов бездомных животных, около 40% россиян хотя бы раз в день встречают бесхозного кота или пса. Сайт KP.RU предложил пользователям ответить на вопрос «А вы хотели бы взять из приюта собаку или кошку?». Опрос проводился в социальных сетях, в исследовании участвовали 8,7 тысячи пользователей.

Почти половина респондентов (48%) заявили, что не хотят брать собаку или кошку из приюта. Некоторые опрошенные отметили, что питомца нужно брать от заводчика. Респонденты также указывали на сложности, с которыми приходится сталкиваться хозяевам домашних животных.

Хотя бы раз брали домой питомца «с улицы» 31% опрошенных. Хотели бы приютить кошку 9% респондентов, 12% участников опроса не против взять из приюта собаку.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы приступило к работе над созданием единой цифровой базы. В нее войдут бездомные животные, находящиеся на попечении приютов.

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