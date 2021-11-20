Врач рассказал, что у Байдена усилился кашель и ухудшилась походка

Вашингтон, 20 ноября. Лечащий врач американского лидера Кевин О"Коннор сообщил, что у Джо Байдена усилился кашель и ухудшилась походка, но в целом он здоровый мужчина.

При этом демократа лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног. В меморандуме для Белого дома по итогам всестороннего обследования медик заключил, что политик является «активным 78-летним мужчиной».

В рамках обследования Байдена также обследовали на наличие рака толстого кишечника и кожи. Политику проверили зрение и состояние зубов. Главе американского государства Джо Байдену 20 ноября исполняется 79 лет, это его первый праздник на посту президента. Так, он стал самым старым действующим лидером в истории США. Во время присяги ему было 78 лет и 61 день.