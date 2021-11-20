Минпросвещения не рассматривает вопрос QR-кодов для учителей в школах

Москва, 20 ноября. Введение обязательных QR-кодов для педагогов в школах не обсуждается. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Кравцов отметил, что вакцинация от коронавируса детей и подростков — вопрос врачей и Минздрава. Также он добавил, что на повестке дня не обсуждается недопуск в школу непривитых учеников. Об этом он рассказал журналистам.

На прошлой неделе правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты, которые предполагают требование QR-кодов для покупки билетов на поезда и самолеты, а также при посещении других общественных мест и массовых мероприятий. Также можно будет предоставить документ о перенесенном COVID-19.

Ранее сообщалось, что проверку QR-кода могут ограничить приложением «Госуслуги» в России. Минцифры планируют ограничить проверку QR-кодов о вакцинации от коронавируса официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус» из-за появления множества фишинговых сайтов, которые создают фейковые коды.