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Читатели Le Figaro предложили Франции отказаться от НАТО и перейти на сторону России

Политика
Читатели Le Figaro предложили Франции отказаться от НАТО и перейти на сторону России
pexels.com  /  Dimitry Anikin

Париж, 20 ноября. Читатели французской газеты Le Figaro не согласились с автором материала, который заявил о «сосредоточении российских войск» у границы с Украиной.

Комментаторы также отметили, что они не согласны агрессивной западной политикой против России. Они призвали Францию не равняться на США в этом вопросе.

«Нам не нужно равняться на наших так называемых американских друзей», — написал PNL.

Другой пользователь отметил, что Москва просто вынуждена реагировать на коварную и воинственную политику НАТО под руководством Вашингтона. Еще один француз задался вопросом, у какой еще страны есть столько терпения, сколько у России.

«Украина — яблоко раздора, которое США поддерживают, чтобы помешать нам сблизиться с Россией в стратегическом плане, хотя это наша историческая стратегическая задача!», — отметил Lugdunum.

Ранее пользователи Facebook раскритиковали власти Украины за речи о военной активности России. Министры обороны Великобритании и Украины Бен Уоллес и Алексей Резников заявили, что не хотят вражды с Россией, но обеспокоены ее военной активностью. Совместная речь политиков вызвала бурную реакцию украинских соцсетей.

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