США и Китай «распечатают» стратегические резервы нефти в попытке сбить цену

Вашингтон, 20 ноября. Нефть марки Brent подешевела более чем на два доллара за баррель после сообщений о «распечатке» стратегических нефтяных резервов США.

Нефть подорожала почти на 60% с начала года. Чтобы охладить рынок, Вашингтон решил «распечатать» собственные стратегические резервы. С просьбой поступить также США обратились к КНР, Индии, Японии и Южной Корее. Пекин, возможно, уже пошел навстречу Вашингтону.

«Скорее всего, распродажа части американских резервов будет распределена на относительно большой интервал времени и дополнительный объем вряд ли превысит 1 млн баррелей в сутки», — сообщил газете «Известия» директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников.

В США рассчитывают, что направление 18-45 млн баррелей нефти из резервов на рынок может на несколько месяцев снизить цену углеводорода на два доллара, отмечает издание. Однако Brent подешевела с 82 до 80 долларов за баррель лишь на сообщении об открытии резервов США.

Аналитик «Фридом Финанс» считает, что реализация 50 млн баррелей из запасов США до конца может привести к падению цен на нефть марки Brent до 70 долларов за баррель.

Ранее январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2,95%, до 78,84 доллара за баррель. Ниже отметки в 79 доллара за «бочку» показатель опустился впервые с 4 октября 2021 года.