Джо Байден отпразднует 79-летие 20 ноября

Вашингтон, 20 ноября. Главе американского государства Джо Байдену 20 ноября исполняется 79 лет. Это его первый день рождения за период пребывания на должности президента США.

Джо Байден стал самым старым действующим лидером в истории США. Во время присяги ему было 78 лет и 61 день. Предыдущий рекорд удерживал Рональд Рейган.

Бывший президент США Дональд Трамп на постоянной основе насмехается над здоровьем Байдена. Однако он также был в свое время был старейшим лидером США на момент вступления на пост. Исследование Politico показало, что около 50% жителей США сомневаются в психическом здоровье действующего президента.

Байден в долгу не остался и недавно усомнился в интеллекте граждан США. По мнению американского президента, цепочку поставок товаров на территорию страны поймут не все его сограждане.