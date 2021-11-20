Севастополь, 20 ноября. Присутствие военных сил ВМС Соединенных Штатов и НАТО у южных границ России в Черном море значительно сократилось. Однако украинское руководство рассчитывало на гораздо более серьезную поддержку со стороны США, сообщил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Об окончании военных учений в Черном море сообщило командование Шестого флота ВМС США. В регионе по-прежнему наблюдаются полеты иностранных самолетов-разведчиков, однако в целом они изменили свое поведение.

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, США по-прежнему не признают Крым российской территорией. При этом их главными союзниками в регионе являются Украины и Грузия, которые явно ожидали большего, рассказал Болтенков «Известиям».

«До начала маневров они обещали какие-то большие сюрпризы для России. На самом же деле это оказались обычные скромные учения и дежурные заверения в поддержке. А без боевых стрельб они вообще выглядели беззубо», — добавил военный эксперт.

По мнению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, маневры вооруженных сил НАТО в Черноморском регионе являются намеренной провокацией. При этом действия Запада одновременно и смешны, и опасны.