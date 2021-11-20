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Финансовый аналитик Зайцева спрогнозировала продолжение падения стоимости нефти

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 00:22
Экономика
Финансовый аналитик Зайцева спрогнозировала продолжение падения стоимости нефти
pixabay.com  /  Алексей Хульсов

Москва, 20 ноября. Стоимость нефти продолжит снижаться ниже отметки 80 долларов за баррель. Об этом рассказала аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева.

Специалист в беседе с «Праймом» отметила, что нефтяные котировки находятся вторую неделю подряд под давлением на фоне ожиданий, что рынок вернется к состоянию профицита уже в первом квартале 2022 года. Об этом в своих прогнозах говорят EIA, МЭА и ОПЕК.

Зайцев отметила растущие риски со стороны спроса на нефть под влиянием новой волны коронавируса в Европе, где заболеваемость в ряде стран бьет рекорды. В связи с этим ряд стран рассматривают введение новых ограничений против распространения коронавируса.

Негативное влияние данных факторов на предстоящей неделе сохранится, сообщила она. В связи с этим нефтяные цены могут продолжить снижение. Прогноз по цене Brent на следующую неделю составляет 77-80 долларов за баррель

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть демонстрируют падение примерно на 3%. Об этом свидетельствуют данные торгов от 19 ноября.

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