Только 15% россиян получили от работодателей инструкции по кибербезопасности на удаленке

Москва, 20 ноября. Почти 70% россиян заявили, что не получали от своих работодателей инструкций по кибербезопасности при переходе на дистанционный режим работы. Соответствующий опрос провел сервис SuperJob.

Только 16% респондентов рассказали, что при переходе на удаленный формат работодатели ввели новшества, связанные с обеспечением информационной безопасности. Некоторых обязали подписать соглашение в сфере защиты данных, кому-то предложили использовать VPN-каналы.

На дистанционном режиме работы сотрудник случайно может принести компании много проблем, в случае серфинга различных интернет-сайтов и отправки сообщений по почте. Это грозит бизнесу утечкой данных из-за пренебрежения кибербезопасностью, передают «Известия».

«В итоге злоумышленник может, например, запустить вирус в инфраструктуре и похитить ценные корпоративные данные или зашифровать их и требовать выкуп», — пояснил эксперт по противодействию кибератакам «Ростелекома» Алексей Павлов.

Ранее эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, как защитить персональные данные в случае утери смартфона.