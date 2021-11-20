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NFT-токены могут стать главным инструментом защиты интеллектуальной собственности

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 00:20
Технологии
NFT-токены могут стать главным инструментом защиты интеллектуальной собственности
Global Look Press/Keystone Press Agency  /  Photographer: © Quan Yajun/Sipa Asia

Москва, 20 ноября. «NFT-зация», по мнению экспертов, главным образом коснется сферы защиты интеллектуальной собственности, где станет одним из основных инструментов. Кроме того, они могут использоваться для практически мгновенной передачи прав на объекты имущества, минуя привычные «бумажные» процедуры.

NFT-токены отличаются от криптовалюты, несмотря на их сходство, уникальностью и незаменимостью, рассказал директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев в беседе с «Известиями». Такой актив «не является взаимозаменяемым, поскольку существует в единственном экземпляре», но может быть выставлен на аукцион или продан по фиксированной цене.

Первые работы по созданию NFT начались еще в 2013 году, но долгое время оставались забавой для разработчиков. Первый массовый проект возник в 2017 году — это были Crypto Punks, выпущенные американской студией Larva Labs.

Теперь же такие инвестиции в искусство стали одним из последних трендов в инвестировании. Как объяснил эксперт, этот инструмент подразумевает приобретение авторских прав на художественный объект или предмет искусства в его цифровом выражении.

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