Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 01:28
01:24
Общество
Медик Рябкова порекомендовала после COVID-19 проверить легкие и кровяное давление
01:12
Общество
Собянин признался, что его ревакцинация от коронавируса прошла прекрасно
01:05
Общество
Минпросвещения не рассматривает вопрос QR-кодов для учителей в школах
00:46
Происшествия
Огонь обрушил кровлю горящего цеха в Екатеринбурге
00:45
Политика
Читатели Le Figaro предложили Франции отказаться от НАТО и перейти на сторону России
00:35
Экономика
США и Китай «распечатают» стратегические резервы нефти в попытке сбить цену
00:35
Политика
Джо Байден отпразднует 79-летие 20 ноября
00:23
Армия
Военный эксперт Болтенков: Украина ждала большего масштаба от учений НАТО
00:22
Экономика
Финансовый аналитик Зайцева спрогнозировала продолжение падения стоимости нефти
00:21
Общество
Нехватку витамина D назвали одной из причин повышения риска инсульта
Все новости

«Известия»: шоу-бизнес завлекает жителей России в список извращенцев

Общество
«Известия»: шоу-бизнес завлекает жителей России в список извращенцев
pixabay.com

Москва, 20 ноября. Телеканал «Муз-ТВ» недавно оштрафовали на миллион рублей за трансляцию программы, в которой артисты показывали однополую пару в окружении полураздетых мужчин.

Суд решил, что артисты таким образом осуществляли пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних россиян, потому что возрастной рейтинг шоу был указан «6+». Правительство наконец обратило внимание на демонстрацию однополых отношений во время эфира, которую допускают отдельные телеканалы. Соответствующим материалом поделились «Известия».

В числе артистов, из-за которых телеканал получил штраф, был певец Филипп Киркоров. Он также изображал заключение брака между представителями нетрадиционных сексуальных отношений. В результате наказали и главного редактора «Муз-ТВ» Андрея Разыграев. Ему предъявили санкции в размере 100 тыс. рублей.

Комик Гарик Харламов недавно иронично отреагировал на скандал вокруг телеканала и программы «Игра». Телеведущий поцеловал актера Сергея Бурунова.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Известия»: шоу-бизнес завлекает жителей России в список извращенцев
скандал лгбт штраф муз тв
Комментировать