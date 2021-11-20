«Известия»: шоу-бизнес завлекает жителей России в список извращенцев

Москва, 20 ноября. Телеканал «Муз-ТВ» недавно оштрафовали на миллион рублей за трансляцию программы, в которой артисты показывали однополую пару в окружении полураздетых мужчин.

Суд решил, что артисты таким образом осуществляли пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних россиян, потому что возрастной рейтинг шоу был указан «6+». Правительство наконец обратило внимание на демонстрацию однополых отношений во время эфира, которую допускают отдельные телеканалы. Соответствующим материалом поделились «Известия».

В числе артистов, из-за которых телеканал получил штраф, был певец Филипп Киркоров. Он также изображал заключение брака между представителями нетрадиционных сексуальных отношений. В результате наказали и главного редактора «Муз-ТВ» Андрея Разыграев. Ему предъявили санкции в размере 100 тыс. рублей.

Комик Гарик Харламов недавно иронично отреагировал на скандал вокруг телеканала и программы «Игра». Телеведущий поцеловал актера Сергея Бурунова.