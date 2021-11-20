Байден после медосмотра оценил свое самочувствие на «отлично»

Вашингтон, 20 ноября. Американский лидер Джо Байден после планового медицинского осмотра заявил, что находится в «великолепной форме».

Байден признался, что чувствует себя отлично. Он заверил, что Белый дом в скором времени обнародует все детали проверки. Она включала в себя колоноскопию под анестезией. Из-за этого Байдену даже пришлось временно передать полномочия вице-президенту США Камале Харрис.

«Хорошо! Мы опубликуем все детали. Я чувствую себя отлично. Ничего не изменилось. Мы в отличной форме», — сказал Байден.

Ранее Белый дом сообщил о возвращении Байдена к исполнению обязанностей после колоноскопии. В Белом доме добавили, что Байден уже успел провести переговоры с вице-президентом и главой аппарата администрации президента. Как уточнила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки, Байдену под наркозом делали колоноскопию. Это была плановая процедура в рамках медосмотра.