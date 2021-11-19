Трамп выпустит книгу после ухода с поста президента США

Вашингтон, 19 ноября. Экс-президент США Дональд Трамп планирует выпустить первую официальную книгу, после того как он покинул свой пост в Белом доме.

Работа бывшего американского лидера будет представлять собой фотокнигу и получила название «Наше совместное путешествие». Она включит в себя фотографии с подписями, написанными от руки лично экс-президентом. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Сегодня я с радостью сообщаю, что к Рождеству опубликую замечательную книгу! «Наше совместное путешествие» — это коллекция красивых фотографий, сделанных во время нашего очень успешного пребывания в Белом доме. От центральной сцены до закулисья — это обязательное условие для всех патриотов. Каждая фотография была выбрана мной лично, и каждая подпись моя, некоторые написаны моим собственным почерком», — сказал Трамп.

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Он добавил, что к ключевым моментам его нахождения в Вашингтоне относятся строительство стены на границе с Мексикой, сокращение налогов, восстановление армии, сотрудничество с Северной Кореей, Китаем и Россией. Политик подчеркнул, что эти достижения контрастируют с тем, как сейчас власти разрушают страну.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон пока не готов анонсировать контакты президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Она отметила, что сообщит о предстоящих контактах глав государств, если звонок или встреча подтвердятся.