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США приветствуют слова Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе

Политика
США приветствуют слова Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе
flickr.com  /  Sarah Sampsel

Вашингтон, 19 ноября. США приветствуют заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости мирного разрешения конфликта в Донбассе на основе минских договоренностей, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Пресс-секретарь американского президента выступила с очередным заявлением в ходе регулярного брифинга для прессы. Псаки отметила, что США приветствуют слова российского президента о конфликте в Донбассе

«Мы приветствуем заявление президента Путина о необходимости разрешить конфликт в Донбассе мирным путем на основе минских договоренностей», — сказала Псаки.

Она также от лица Вашингтона выразила согласие с Путиным в том, что для разрешения существующих разногласий России и США необходимо поддерживать диалог.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти отказываются от исполнения Минских соглашений под прикрытием «страшилок» о России. По мнению главы российского дипломатического ведомства, ЛНР и ДНР оказались единственными сторонами документа, готовыми на деле следовать взятым на себя обязательствам.

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путин сша донбасс псаки минские договоренности
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