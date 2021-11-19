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Соловьев отметил панику Зеленского из-за выдержки России перед давлением Запада

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 23:03
Политика
Соловьев отметил панику Зеленского из-за выдержки России перед давлением Запада
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 ноября. Украинский лидер Владимир Зеленский впал в панику из-за того, что Россия не поддалась Западу и не стала уступать по минскому процессу, заявили телеведущий Владимир Соловьев и экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров на телеканале «Россия-1».

Килинкаров отметил, что Зеленский надеялся на давление Запада, которое должно было заставить Россию пересмотреть Минские соглашения. Возможно, украинский президент рассчитывал на создание новой площадки для обсуждения вопроса, где он одержит победу.

«Иными словами, Россия пойдет на уступки и скажет: «Ну ладно, мы согласны». Но это же иллюзия, с которой они живут восемь лет», — сказал Килинкаров.

Его поддержал Соловьев. Телеведущий связал панику Зеленского с отсутствием плана действий и рухнувшими надеждами на помощь Вашингтона.

«У Зеленского сейчас паника: начиная со встречи в Париже он искренне считал, что шажочек за шажочком ему удастся заставить переписать Минские соглашения», — заявил Соловьев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления западных стран о готовности перебросить своих военных на Украину противоречат Минским соглашениям. По ее словам, США и страны НАТО активно поддерживают милитаристские устремления Украины, обещая Киеву новые поставки вооружения и увеличение военного присутствия в Черноморском регионе.

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