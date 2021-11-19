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Сатановский о сертификации «Северного потока — 2»: зимой в Европе будет очень прохладно

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 22:32
Экономика
Сатановский о сертификации «Северного потока — 2»: зимой в Европе будет очень прохладно
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 ноября. Этой зимой Европа будет мерзнуть из-за задержки сертификации российского газопровода «Северный поток — 2», заявил политолог Евгений Сатановский.

Востоковед считает, что сертификация российского проекта вряд ли состоится до следующего лета. Он добавил, что Европа будет мерзнуть, однако обвинять в этом будут президента России Владимира Путина и российскую компанию «Газпром», якобы это они задерживают сертификацию. Об этом политолог написал в Telegram.

«Кто обвинять будет, неважно, хотя без Польши и Украины тут точно не обойдется. С другой стороны, газопровод к сентябрю достроили? Достроили. А дальше пускай европейцы сами решают, чего они хотят. Может, тепла. Может, наоборот. Их страны, их чиновники, их государственное и надгосударственное устройство. Имеют право», — написал Сатановский.

Он выразил уверенность, что никто не будет выполнять никакие минские договоренности. Западу нужна встреча в «нормандском формате», при этом не важно, будет ли в ней смысл или нет.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что инициированная Германией приостановка сертификации «Северного потока —2» связана с созданием дочерней компании «Газпрома». Он добавил, что ФРГ приостановила сертификацию, чтобы российская организация могла основать филиал. После этого будет новая заявка, но уже от двух компаний, и тогда весь этот процесс завершится.

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Все новости / Экономика / Сатановский о сертификации «Северного потока — 2»: зимой в Европе будет очень прохладно
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