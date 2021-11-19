Белый дом пока не готов анонсировать контакты Байдена с Путиным

Вашингтон, 19 ноября. Вашингтон пока не готов анонсировать контакты президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, но сообщит о них в будущем, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ответ на соответствующий вопрос официальный представитель Белого дома дала во время брифинга для журналистов. Псаки отметила, что сообщит о предстоящих контактах глав государств, если звонок или встреча подтвердятся.

«Я пока не готова анонсировать какой-либо звонок или встречу (двух лидеров). Как только что-то в этом роде подтвердится или будет согласовано, мы будем готовы вам сообщить», — заявила Псаки.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что темами онлайн-разговора Байдена и Путина станут Украина и НАТО. Онлайн-встреча глав государств может состояться уже до конца этого года, уточнил он.