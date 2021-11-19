Захарова назвала вмешательством идею Конгресса США не признавать выборы в России

Москва, 19 ноября. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова осудила идею членов американского конгресса «не признавать» Владимира Путина президентом России, если он будет участвовать в выборах в 2024 году.

Захарова назвала инициативу конгресса вмешательством в дела суверенного государства. Об этом она заявила на телеканале «Россия-24».

«Это не просто вмешательство в дела суверенного государства, а это такое осеннее вмешательство в дела суверенного государства. Я, честно говоря, думала, они дотянут до весны, но, видите, сорвались почему-то в ноябре. Может быть, осень теплая, не знаю», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Она объяснила, что есть вещи, связанные с внешней политикой или внутренним политическим процессом. Захарова посоветовала американцам заняться своими внутренними проблемами.

Ранее политолог Роман Романов заявил, что резолюцию, согласно которой Владимир Путин якобы не будет признан главой Российской Федерации, можно расценивать как посягательство на суверенитет РФ. Как объяснил политолог, этими действиями США буквально заявляют о том, что россияне не имеют права сами себе выбирать президента или вносить поправки в Конституцию.