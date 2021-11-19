Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 22:24
22:05
Политика
Захарова назвала вмешательством идею Конгресса США не признавать выборы в России
22:01
Шоу-бизнес
Певица Марина Хлебникова получила жизнеугрожающие ожоги 20% тела на пожаре
21:59
Общество
Доктор Верма объяснил причину фиолетовых рук Елизаветы II проблемами с кровообращением
21:52
Весь мир
Лидер платформы «Патриоты ЦАР» о миротворцах ООН: Мы разочарованы их бездействием
21:50
Весь мир
Армия ЦАР изъяла запрещенные в республике ПЗРК при зачистке лагеря боевиков
21:40
Политика
Посольство США в Москве призвало американцев в России готовиться к ЧС
21:37
Общество
ФАН публикует видео с судебного процесса в отношении главы минкультуры Крыма
21:30
Общество
Суд признал 18-летнего американца невиновным в расстреле трех мужчин в Висконсине
21:27
Весь мир
Участницы Африканского девичьего саммита о ранних браках: дайте нам книги, а не мужей
21:24
Весь мир
Население Буркина-Фасо выступило против присутствия в стране французских солдат
Все новости

Захарова назвала вмешательством идею Конгресса США не признавать выборы в России

Политика
Захарова назвала вмешательством идею Конгресса США не признавать выборы в России
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 19 ноября. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова осудила идею членов американского конгресса «не признавать» Владимира Путина президентом России, если он будет участвовать в выборах в 2024 году.

Захарова назвала инициативу конгресса вмешательством в дела суверенного государства. Об этом она заявила на телеканале «Россия-24».

«Это не просто вмешательство в дела суверенного государства, а это такое осеннее вмешательство в дела суверенного государства. Я, честно говоря, думала, они дотянут до весны, но, видите, сорвались почему-то в ноябре. Может быть, осень теплая, не знаю», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Она объяснила, что есть вещи, связанные с внешней политикой или внутренним политическим процессом. Захарова посоветовала американцам заняться своими внутренними проблемами.

Ранее политолог Роман Романов заявил, что резолюцию, согласно которой Владимир Путин якобы не будет признан главой Российской Федерации, можно расценивать как посягательство на суверенитет РФ. Как объяснил политолог, этими действиями США буквально заявляют о том, что россияне не имеют права сами себе выбирать президента или вносить поправки в Конституцию.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова назвала вмешательством идею Конгресса США не признавать выборы в России
выборы захарова конгресс
Комментировать