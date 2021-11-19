Певица Марина Хлебникова получила жизнеугрожающие ожоги 20% тела на пожаре

Москва, 19 ноября. Игорь Шарипов, врач певицы Марины Хлебниковой, заявил, что певица справилась с острой фазой травматического шока и находится в стабильном состоянии.

Возможные осложнения могут быть впереди. Однако на первом этапе борьбы за жизнь артистка находится в удовлетворительном состоянии, рассказал медик в программе «Прямой эфир».

Врачи зафиксировали у певицы ожоги 20% тела, при этом они несут угрозу жизни. В частности, это ожоги лица и дыхательных путей. Пострадала Хлебникова и от интоксикации, а из-за большой потери крово-лимфо-плазмы ей понадобится переливание крови.

Ранее источник Федерального агентства новостей опроверг информацию, что у пострадавшей настолько пострадало лицо, что его удалось опознать лишь с помощью родственников. По словам собеседник издания, у певицы обгорел 1% лица. Также врачам действительно пришлось ввести артистку в медикаментозный сон, иначе нельзя было избавить ее от болевого шока.