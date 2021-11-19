Доктор Верма объяснил причину фиолетовых рук Елизаветы II проблемами с кровообращением

Лондон, 19 ноября. Причиной фиолетовых рук у королевы Великобритании Елизаветы II могли стать проблемы с освещением или кровообращением. Об этом заявил доктор медицинского центра Шекспира Джей Верма.

Недавно в Сети появилось видео, на котором у Елизаветы II руки были темно-фиолетового оттенка. По словам специалиста, таким образом у королевы может проявляться болезнь Рйено. Также это может означать, что у монаршей особы «просто очень холодные руки». Такой цвет кожи может сигнализировать и о ненасыщенности крови кислородом или перенесенной травме.

«Есть несколько разного рода причин того, почему руки королевы такие фиолетовые: проблемы с циркуляцией крови, хрупкая кожа, варикозное расширение вен, синяки, кровяные затеки», — сказал доктор Джузеппе Арагона.

Ранее специалисты портала Sina сообщили, что цедра апельсина поможет стимулировать кровообращение и снизить жар.