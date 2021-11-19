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Лидер платформы «Патриоты ЦАР» о миротворцах ООН: Мы разочарованы их бездействием

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 21:52
Весь мир
Лидер платформы «Патриоты ЦАР» о миротворцах ООН: Мы разочарованы их бездействием
flickr.com  /  Hervé Serefio

Банги, 19 ноября. Основатель гражданского движения «Патриоты Центральноафриканской Республики» Кириака Азуасса призвал руководство многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) начать выполнение собственного мандата и обеспечить безопасность мирного населения страны, сообщает Ndjoni Sango.

«С большой горечью мы узнали о продлении действия МИНУСКА. В свете текущих событий мы настоятельно рекомендуем миротворцам на этот раз заняться защитой жителей ЦАР. Мы осуждаем бездействие «голубых касок», в результате которого сотни граждан республики лишились жизней.

С каждым годом в стране появляется все больше миротворцев, но они ничего не делают. Лучше бы деньги с их содержания давали непосредственно властям», — говорится в официальном коммюнике платформы.

Также активист озвучил позицию движения касательно приближающегося общенационального диалога. Азуасса и его сторонники считают, что мероприятие должно пройти без участия преступников, дестабилизировавших обстановку в ЦАР.

Ранее жители республики обвинили миротворцев ООН за невыполнение положений мандата. Люди возмущены тем, что их «защитники» сами стали угрозой для мира и безопасности.

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африка цар
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