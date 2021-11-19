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Посольство США в Москве призвало американцев в России готовиться к ЧС

Политика
Посольство США в Москве призвало американцев в России готовиться к ЧС
wikimedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

Москва, 19 ноября. Посольство США в Москве порекомендовало американцам, проживающим на территории России, готовится к чрезвычайной ситуации и разработать план действий на случай непредвиденных обстоятельств.

В публикации американского представительства говорится о действиях, которые нужно предпринять гражданам США в России. Среди них: зарегистрироваться в программе Smart Travel (STEP), собрать все документы, обеспечить собственную безопасность, а также быть готовыми к непредвиденным обстоятельствам, на которые не смогут повлиять США, передает «ПолитРоссия».

«Возможности правительства США по предоставлению обычных и экстренных услуг гражданам Америки в России сильно ограничены, особенно в районах, удаленных от американского посольства в Москве», — сказано в обращении.

Также американцам посоветовали в случае необходимости обратиться в посольства США в Тбилиси, Риге, Варшаве и Таллине. Представительство США в российской столице будет принимать дипломатические и официальные заявления исключительно в чрезвычайных ситуациях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не смогла объяснить обращение посольства США к американцам.

Ранее МИД России назвал репрессиями прекращение деятельности совета соотечественников в США. Внешнеполитическое ведомство отреагировало на прекращение деятельности КСОРС в связи с расследованием ФБР.

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