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Армия ЦАР изъяла запрещенные в республике ПЗРК при зачистке лагеря боевиков

Весь мир
Армия ЦАР изъяла запрещенные в республике ПЗРК при зачистке лагеря боевиков
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 19 ноября. Национальная армия Центральноафриканской Республики (FACA) провела успешную операцию по зачистке населенного пункта Мойенн-Сидо префектуры Уам от боевиков. В результате антитеррористических мероприятий ВС ЦАР удалось уничтожить лагерь конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Бойцы провели обыск объекта и обнаружили схрон с оружием. Помимо автоматов и ручных пулеметов, солдаты правительственных войск нашли у бандитов переносной зенитный ракетный комплекс, ввоз которого в ЦАР запрещен эмбарго ООН.

Несмотря на санкции в адрес республики, боевики имеют в арсенале тяжелое вооружение, официально не поставляемое в страну. Это в очередной раз доказывает, что преступники получают поддержку из-за рубежа контрабандным путем.

Бойцам FACA в это время приходится использовать устаревшее вооружение и рисковать жизнями, выступая против более хорошо укомплектованного врага. Однако несмотря на то, что радикалы обладают взрывчаткой и гранатометами, они терпят одно поражение за другим.

Консультативная поддержка российских инструкторов позволила правительственным войскам дать отпор конгломерату группировок «Коалиция патриотов за перемены», ликвидировать основные силы боевиков и вернуть в страну мир.

Ранее радикалы опубликовали агитационное видео, на котором можно заметить, что один из бандитов вооружен 35-миллиметровым автоматическим гранатометом QLZ-87 Grenade Launcher иностранного производства. Ролик стал еще одним доказательством контрпродуктивности санкций ООН.

Армия ЦАР изъяла запрещенные в республике ПЗРК при зачистке лагеря боевиков
Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

 

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