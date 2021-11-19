Армия ЦАР изъяла запрещенные в республике ПЗРК при зачистке лагеря боевиков

Банги, 19 ноября. Национальная армия Центральноафриканской Республики (FACA) провела успешную операцию по зачистке населенного пункта Мойенн-Сидо префектуры Уам от боевиков. В результате антитеррористических мероприятий ВС ЦАР удалось уничтожить лагерь конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).
Les FACA ont mené une opération réussie à Moyenne-Sido: au cours de l'opération, des combattants de la CPC ont ouvert le feu contre les FACA, mais ont perdu la bataille. Le camp a été détruit. pic.twitter.com/VMZgjMqZla— Sylvain Nguema (@Sylvain_Nguema) November 19, 2021
Бойцы провели обыск объекта и обнаружили схрон с оружием. Помимо автоматов и ручных пулеметов, солдаты правительственных войск нашли у бандитов переносной зенитный ракетный комплекс, ввоз которого в ЦАР запрещен эмбарго ООН.
Les armes de défense antiaérienne montées sur l'épaule, qui ont été trouvées parmi d'autres armes dans la cache, sont particulièrement préoccupantes.— Sylvain Nguema (@Sylvain_Nguema) November 19, 2021
Ce n'est pas la première fois que des MANPADS sont retrouvés dans les cas de combattants de la CPC et de mercenaires tchadiens. pic.twitter.com/57nGMaPwUf
Несмотря на санкции в адрес республики, боевики имеют в арсенале тяжелое вооружение, официально не поставляемое в страну. Это в очередной раз доказывает, что преступники получают поддержку из-за рубежа контрабандным путем.
Бойцам FACA в это время приходится использовать устаревшее вооружение и рисковать жизнями, выступая против более хорошо укомплектованного врага. Однако несмотря на то, что радикалы обладают взрывчаткой и гранатометами, они терпят одно поражение за другим.
Консультативная поддержка российских инструкторов позволила правительственным войскам дать отпор конгломерату группировок «Коалиция патриотов за перемены», ликвидировать основные силы боевиков и вернуть в страну мир.
Ранее радикалы опубликовали агитационное видео, на котором можно заметить, что один из бандитов вооружен 35-миллиметровым автоматическим гранатометом QLZ-87 Grenade Launcher иностранного производства. Ролик стал еще одним доказательством контрпродуктивности санкций ООН.