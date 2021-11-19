Армия ЦАР изъяла запрещенные в республике ПЗРК при зачистке лагеря боевиков

Банги, 19 ноября. Национальная армия Центральноафриканской Республики (FACA) провела успешную операцию по зачистке населенного пункта Мойенн-Сидо префектуры Уам от боевиков. В результате антитеррористических мероприятий ВС ЦАР удалось уничтожить лагерь конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Les FACA ont mené une opération réussie à Moyenne-Sido: au cours de l'opération, des combattants de la CPC ont ouvert le feu contre les FACA, mais ont perdu la bataille. Le camp a été détruit. pic.twitter.com/VMZgjMqZla — Sylvain Nguema (@Sylvain_Nguema) November 19, 2021

Бойцы провели обыск объекта и обнаружили схрон с оружием. Помимо автоматов и ручных пулеметов, солдаты правительственных войск нашли у бандитов переносной зенитный ракетный комплекс, ввоз которого в ЦАР запрещен эмбарго ООН.

Les armes de défense antiaérienne montées sur l'épaule, qui ont été trouvées parmi d'autres armes dans la cache, sont particulièrement préoccupantes.



Ce n'est pas la première fois que des MANPADS sont retrouvés dans les cas de combattants de la CPC et de mercenaires tchadiens. pic.twitter.com/57nGMaPwUf — Sylvain Nguema (@Sylvain_Nguema) November 19, 2021

Несмотря на санкции в адрес республики, боевики имеют в арсенале тяжелое вооружение, официально не поставляемое в страну. Это в очередной раз доказывает, что преступники получают поддержку из-за рубежа контрабандным путем.

Бойцам FACA в это время приходится использовать устаревшее вооружение и рисковать жизнями, выступая против более хорошо укомплектованного врага. Однако несмотря на то, что радикалы обладают взрывчаткой и гранатометами, они терпят одно поражение за другим.

Консультативная поддержка российских инструкторов позволила правительственным войскам дать отпор конгломерату группировок «Коалиция патриотов за перемены», ликвидировать основные силы боевиков и вернуть в страну мир.

Ранее радикалы опубликовали агитационное видео, на котором можно заметить, что один из бандитов вооружен 35-миллиметровым автоматическим гранатометом QLZ-87 Grenade Launcher иностранного производства. Ролик стал еще одним доказательством контрпродуктивности санкций ООН.