Суд признал 18-летнего американца невиновным в расстреле трех мужчин в Висконсине

Вашингтон, 19 ноября. Суд признал 18-летнего Кайла Риттенхауса невиновным по всем обвинениям в связи со стрельбой в Кеноше, штат Висконсин в результате которой в прошлом году двое мужчин погибли и один получил ранения.

Первоначально Риттенхаусу предъявили семь различных обвинений, в том числе в умышленном убийстве первой степени. Однако Марк Ричардс, ведущий адвокат обвиняемого, заявил, что Риттенхаус действовал в целях самообороны против «толпы». Каждый из тех, в кого стрелял молодой человек, нападал на него, «один со скейтбордом, один с руками, один с ногами, один с пистолетом», сообщил он на заседании.

Напомним, американец застрелил 36-летнего Джозефа Розенбаума и 26-летнего Энтони Хубера 25 августа 2020 года недалеко от 63-й улицы и Шеридан-роуд во время гражданских беспорядков. Он выстрелил также в Гейджа Гросскройца, в руках которого на тот момент был пистолет.

Недавно одиннадцатиклассник разослал ученикам московской школы сообщения о якобы предстоящей стрельбе. В письме хулиган пригрозил, что придет в образовательное учреждение с оружием и расстреляет людей.