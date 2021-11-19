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Участницы Африканского девичьего саммита о ранних браках: дайте нам книги, а не мужей

Весь мир
Участницы Африканского девичьего саммита о ранних браках: дайте нам книги, а не мужей
flickr.com  /  jelalex1978

Ниамей, 19 ноября. Третий Африканский девичий саммит прошел в столице Нигера. Главной темой мероприятия стала борьба с детскими браками и нарушениями прав представительниц прекрасного пола.

Событие посетили члены Африканского союза (АЗ), его правозащитные структуры, высокопоставленные чиновники стран Черного континента и неправительственные организации. Главным слоганом саммита стала фраза «Дайте нам книги, а не мужей».

Место проведения мероприятия также выбрали неслучайно: именно Нигер является страной с высокими темпами роста населения, где по статистике на одну женщину приходится около 7 детей. Низкая степень просвещения девушек в области контрацепции приводит к тому, что они беременеют и вступают в ранние браки, после чего им приходится бросать учебу. Некоторых несовершеннолетних выдают замуж принудительно в возрасте 9–12 лет.

Участницы саммита попросили африканских лидеров запретить ранние браки и расширить права женщин в сфере образования. Также они призвали родителей внимательнее следить за воспитанием дочерей и просвещать их в вопросах предохранения и половых заболеваний.

Ранее в Санкт-Петербурге прошел третий Евразийский женский форум (ЕЖФ–2021). Участники события обсудили роль девушек в современном обществе и их вклад в построение стабильного будущего.

 

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африка нигер
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