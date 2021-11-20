Политик Клинцевич заявил, что только Россия демонстрирует добрососедские отношения

Тенденция международных процессов такова, что Россия в обозримом будущем станет «центром мира». Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

По его словам, западные страны демонстрируют странное отношение к России: с одной стороны, их население настроено к нам вполне дружелюбно, а с другой — руководство демонстрирует во всей красе русофобскую риторику.

«Крайне сложно прогнозировать, что будет через пять лет, если эта тенденция продолжится, — заметил Клинцевич. — Их всех разорвет изнутри, если они не установят нормальные отношения с Россией! Я имею в виду сейчас Соединенные Штаты и Европу! А мы выживем! Мы будем развиваться, таким образом станем центром мира».

Руководитель Российского союза ветеранов Афганистана заметил, что президент России Владимир Путин в своей недавней речи перед коллегией МИД говорил как раз об этом — о невероятной стойкости нашей Родины.

«Мы не встали на колени, не согнули головы, мы имеем свое мнение! Россия все более устойчивей демонстрирует государственный суверенитет! А это для Запада большая проблема: он не приемлет ничьей независимости! Сегодня Украина, Молдавия, Грузия, Прибалтика демонстрируют, к сожалению, ее отсутствие, преклоняясь пред волей Вашингтона. Даже среднеазиатские республики попали под чужеземное влияние, я имею в виду Китай, который также ведет экспансионистскую политику!» — заявил политик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его мнению, только Россия не требует от своих друзей зависимости и демонстрирует добрососедские отношения.

«К тому же, мы больше не можем бесцельно вваливать деньги в экономики дружественно настроенных стран, как это было во времена СССР, — заметил собеседник ФАН. — Мы говорим о перспективах сотрудничества и об игре в долгую. Не все это, увы, понимают».

Клинцевич заметил, несмотря на то, что сопротивление воли Запада создает трудности для России, на долгой дистанции ее ждет успех.

«А вот ренегаты с постсоветского пространства потеряют не только государственный суверенитет, это уже случилось, но еще и само государство как таковое», — резюмировал политик.

Ранее он назвал свойство Российской армии, которое делает ее непобедимой.