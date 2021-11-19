Население Буркина-Фасо выступило против присутствия в стране французских солдат

Уагадугу, 19 ноября. Жители города Кай в центральной части Буркина-Фасо устроили митинг на национальной площади. Люди требуют улучшить обеспечение армии и вывести из страны военных Пятой республики.

Население недовольно результативностью солдат Франции. Люди считают, что их собственная армия показала бы себя гораздо более эффективно, если бы ее оснастили современным вооружением и средствами защиты. Как и в прочих африканских странах, французы продемонстрировали инертность и не смогли ослабить террористическую угрозу в Буркина-Фасо.

В протестной акции приняли участие граждане разных возрастов и социального статуса. Во главе колонны демонстрантов шли жены солдат правительственных войск.

Митингующие прошли по главной улице города мимо королевского дворца Нааба и остановились на центральной площади, где исполнили национальный гимн. Жители Буркина-Фасо пытаются привлечь внимание правительства к проблемам в секторе безопасности. Граждане намерены устраивать акции протеста до тех пор, пока власти страны не решат вопрос и не укомплектуют армию вооружением.

Ранее национальные войска совместно с правоохранительными органами и группой быстрого реагирования, наблюдения и вмешательства Сахеля (GARSI) провели успешную антитеррористическую операцию на северо-западе страны. Вооруженным силам удалось ликвидировать более 90 боевиков, совершавших спорадические нападения на мирное население.