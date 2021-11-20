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Экс-депутат Рады Олейник: только дружба может защитить границу Украины с Белоруссией
Политика
Экс-депутат Рады Олейник: только дружба может защитить границу Украины с Белоруссией
 /  Наталья Макеева

Создание Союзного государства между Россией, Белоруссией и Украиной — это оптимальный способ защиты общих границ. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Украинские военные проводят учения в Черниговской области в пункте пропуска «Новые Яриловичи», находящемся в 800 метрах от границы с Белоруссией. Согласно информации телеканала «Дом», в мероприятии принимают участие «нацгвардейцы, которые прибыли на подмогу пограничникам». Число участников учений не уточняется.

«Все эти учения — чистая показуха, — заявил Олейник. — И вот по какой причине: протяженность границы Украины с Белоруссией — тысяча километров, и украинский министр внутренних дел [Денис] Монастырский заявлял, что его ведомство не в состоянии перекрыть ее всю, если ему на это не будет выделено дополнительно 17 миллиардов гривен. Так что учения — это попытка показать Западу, что Киев готов защищать свои рубежи».

Однако защищать «там», по мнению экс-депутата Рады, «нечего».

Экс-депутат Рады Олейник: только дружба может защитить границу Украины с Белоруссией
Pr Scr youtube.com / 60 минут

«Эту границу можно удержать только одним средством — дружбой, — убежден политик. — Украине просто-напросто нужно выстраивать добрососедские отношения с Республикой Беларусь, которая совершенно не заинтересована в том, чтобы как-то вредить южному соседу».

Те же 15 тысяч солдат, которые были переброшены Киевом на усиление к пограничникам, по мнению собеседника ФАН, не способны решить данную задачу.

«Думаю, в будущем она будет решена созданием Союзного государства России, Белоруссии и Украины», — убежден Олейник.

Ранее политолог Юрий Кот продемонстрировал «цену европейской демократии» на примере миграционного кризиса.

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