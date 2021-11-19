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Более 15 тыс. природных пожаров произошли в России за 2021 год

Происшествия
Более 15 тыс. природных пожаров произошли в России за 2021 год
 /  Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

Москва, 19 ноября. Более 15 тыс. природных пожаров произошли в России в 2021-м году. При этом площадь, пострадавшая от огня, превысила 10 млн га.

Согласно имеющейся информации, режим ЧС был введен на территории России 68 раз. Из них в 23 регионах страны он носил муниципальный характер, а региональный и межрегиональный — в восьми и пяти соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе МЧС РФ.

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности подвела итоги года. К административной ответственности за нарушения первостепенных требований пожарной безопасности на природных объектах были привлечены 891 местный орган власти, более трех тысяч должностных и 675 юридических лиц. Кроме того, перед законом пришлось ответить почти 25 тыс. рядовых граждан. В министерстве также отметили, что в этом году не только пожары, но и паводки отличались масштабностью.

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