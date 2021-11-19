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Певец Юлиан призвал молиться за выздоровление Марины Хлебниковой

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 21:08
Общество
Певец Юлиан призвал молиться за выздоровление Марины Хлебниковой
instagram.com  /  @marina_hlebnikova_official

Москва, 19 ноября. Певец Юлиан отреагировал на новости об артистке Марии Хлебниковой, которая пострадала при пожаре. Музыкант призвал поддержать ее молитвами.

Хлебникова находится в медикаментозной коме с обширными ожогами тела. Звезда стала жертвой пожара в собственной квартире. Певец Юлиан эмоционально отреагировал на трагическую новость и призвал молиться за пострадавшую исполнительницу.

«Я до последнего не хотел верить, что это правда. Пытался дозвониться до нее, но не смог. Страшная трагедия. Нам остается только молиться за Марину и желать ей скорейшего выздоровления», — заявил артист в комментарии «Собеседнику».

На фоне новостей о трагедии Хлебниковой также начали появляться сообщения об алкогольной зависимости артистки. Певец Кай Метов прокомментировал эти домыслы и заверил, что у исполнительницы не было проблем с пристрастием к спиртным напиткам.

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