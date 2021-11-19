Певец Юлиан призвал молиться за выздоровление Марины Хлебниковой

Москва, 19 ноября. Певец Юлиан отреагировал на новости об артистке Марии Хлебниковой, которая пострадала при пожаре. Музыкант призвал поддержать ее молитвами.

Хлебникова находится в медикаментозной коме с обширными ожогами тела. Звезда стала жертвой пожара в собственной квартире. Певец Юлиан эмоционально отреагировал на трагическую новость и призвал молиться за пострадавшую исполнительницу.

«Я до последнего не хотел верить, что это правда. Пытался дозвониться до нее, но не смог. Страшная трагедия. Нам остается только молиться за Марину и желать ей скорейшего выздоровления», — заявил артист в комментарии «Собеседнику».

На фоне новостей о трагедии Хлебниковой также начали появляться сообщения об алкогольной зависимости артистки. Певец Кай Метов прокомментировал эти домыслы и заверил, что у исполнительницы не было проблем с пристрастием к спиртным напиткам.