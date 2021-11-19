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Вандалы оставили без электричества несколько регионов ЦАР

Весь мир
Вандалы оставили без электричества несколько регионов ЦАР
gov-murman.ru  / 

Банги, 19 ноября. Несколько регионов Центральноафриканской Республики остались без света. Виной неисправности стала кража компонентов электроустановок Enerca неизвестными злоумышленниками, сообщили аналитики Ndjoni Sango.

Основная часть проблем с электричеством в ЦАР связана с участившимися актами вандализма. Преступники крадут дорогие компоненты сети, после чего продают их на металлолом. В результате действий нарушителей закона несколько районов остались в полной темноте. Сотрудники Enerca уже ведут ремонтные работы.

В данный момент правительство Центральноафриканской Республики занимается глобальной электрификацией страны. Власти намерены обеспечить ценным ресурсом все население. С этой целью политики инициировали разработку проектов альтернативных источников питания, таких как гидроэлектростанции и солнечные батареи. Также высшие чины намерены решить вопрос с кражей компонентов и улучшить охрану силовых установок.

Ранее министр по развитию энергетики и водных ресурсов Центральноафриканской Республики Артур Бертран Пири сообщил, что город Берберати в ближайшее время оснастят 17 километрами высоковольтных линий и тремя перерабатывающими станциями.

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