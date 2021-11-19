Вандалы оставили без электричества несколько регионов ЦАР

Банги, 19 ноября. Несколько регионов Центральноафриканской Республики остались без света. Виной неисправности стала кража компонентов электроустановок Enerca неизвестными злоумышленниками, сообщили аналитики Ndjoni Sango.

Основная часть проблем с электричеством в ЦАР связана с участившимися актами вандализма. Преступники крадут дорогие компоненты сети, после чего продают их на металлолом. В результате действий нарушителей закона несколько районов остались в полной темноте. Сотрудники Enerca уже ведут ремонтные работы.

В данный момент правительство Центральноафриканской Республики занимается глобальной электрификацией страны. Власти намерены обеспечить ценным ресурсом все население. С этой целью политики инициировали разработку проектов альтернативных источников питания, таких как гидроэлектростанции и солнечные батареи. Также высшие чины намерены решить вопрос с кражей компонентов и улучшить охрану силовых установок.

Ранее министр по развитию энергетики и водных ресурсов Центральноафриканской Республики Артур Бертран Пири сообщил, что город Берберати в ближайшее время оснастят 17 километрами высоковольтных линий и тремя перерабатывающими станциями.