Новый посол ЕС обсудил с главой ЭСЦАГ улучшение качества жизни населения Африки

Банги, 19 октября. Новый посол делегации Европейского союза в Центральноафриканской Республике Дуглас Дариус Карпентер представил верительные грамоты председателю комиссии «Экономического сообщества стран Центральной Африки» (ЭСЦАГ) Даниэлю Она Ондо, сообщает ABangui.

Участники встречи обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества и разработку совместных проектов по улучшению качества жизни населения Черного континента. Ондо поблагодарил посла за поддержку и интерес к развитию африканских государств:

«Впереди у нас много работы по разным направлениям: модернизация аппарата статистики, стабилизация макроэкономики и многопрофильного мониторинга. И это далеко не все инновации, внедрение которых мы запланировали».

Карпентер гарантировал председателю комиссии безоговорочную поддержку, а также заявил о готовности команды ЕС продолжать совместную деятельность с членами ЭСЦАГ, укрепляя долгосрочные отношения.

Ранее в столице Камеруна прошел форум, призванный повысить осведомленность местных СМИ в вопросах предотвращения конфликтов на национальной почве.