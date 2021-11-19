Провидец Вечерский предрек, что Союзное государство выйдет за рамки предсказуемости

Москва, 19 ноября. России и Белоруссии будет непросто достичь компромисса в рамках существования Союзного государства. Об этом высказался рунический провидец, эксперт по эзотерике Игорь Вечерский.

Предсказатель проанализировал возможность достижения договоренностей в рамках Союзного государства. По мнению Вечерского, в процессе интеграции можно потерять значимого человека, пишет «Слово и Дело». Однако эксперт описал воодушевляющий сценарий существования союза России и Белоруссии.

«Это союз, в котором сложно будет найти взаимопонимание, который будет жить, выходя за рамки предсказуемых событий и будет иметь недостаточный ресурс, недостаточные силы для единого и общего пути», — подчеркнул Вечерский.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Эзотерик добавил, что между сторонами Союзного государства будут разногласия. Несмотря на это, самые важные интеграционные программы будут реализовываться.

«Потребуется единый путь для развития, гарантии поддержки в любой ситуации», — объяснил провидец.

Вечерский уточнил, что главой Союзного государства может стать человек, который считает служение народу задачей всей жизни.

Слепая чудотворица Матрона Московская при жизни также предсказывала будущее России. Она предрекла Москве взаимовыгодные соглашения со странами Востока, а Европе — «пустынные земли».