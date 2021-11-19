Жители ЦАР забаррикадировали миротворцам ООН дорогу к аэропорту

Банги, 19 ноября. Жители Центральноафриканской Республики устроили в столице очередную акцию протеста под лозунгом STOP MINUSCA. Молодые люди перекрыли дорогу в аэропорт и не дали проехать транспортным средствам многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА), сообщает Radio Lengo Songo.

«В последнее время произошло несколько смертельных аварий из-за халатности водителей грузовиков ООН. Точкой кипения стал инцидент с 15-летней девочкой Люмьер, погибшей под колесами автобуса с египетским контингентом, который пытался скрыться с места преступления возле резиденции лидера страны. После этой трагедии жители восстали против миротворцев ООН, которые раз за разом избегают ответственности за совершенные бесчинства», — говорится в статье.

Народ Центральноафриканской Республики раскритиковал продление мандата многопрофильной миссии. Люди призывают мировую общественность обратить внимание на преступления «голубых касок», которых изначально прислали в страну для защиты мирного населения.

Ранее акция кампании STOP MINUSCA прошла возле штаб-квартиры миротворцев. Граждане потребовали контингент ООН покинуть республику и перестать угрожать их безопасности.