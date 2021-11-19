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Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» победить «Нижний Новгород» в матче РПЛ

Спорт
Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» победить «Нижний Новгород» в матче РПЛ
vk.com  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 19 ноября. Петербургский «Зенит» победил футбольный клуб «Нижний Новгород» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 5:1. 

На 23-й минуте счет в игре открыл бразильский нападающий Малком. На 29-й минуте сине-бело-голубые могли удвоить преимущество, но главный арбитр встречи Павел Кукуян отменил пенальти в ворота гостей после просмотра видеоассистента (VAR), хотя после фола на Александре Ерохине в штрафной показал на 11-метровую отметку. На 34-й минуте форвард Артем Дзюба забил в ворота Артура Нигматуллина, удвоив преимущество хозяев.

Гости под занавес первого тайма все-таки сумели сократить разницу в счете — защитник Алексей Козлов забил после результативной передачи Иброхимхалила Юлдошева. Правда, спустя несколько минут подопечные Александра Кержакова остались в меньшинстве — камерунский хавбек Петрюс Бумаль получил две желтые карточки подряд и покинул поле. В компенсированное к первому тайму время Дзюба снова огорчил гостей, забив второй мяч.

Во втором тайме Дзюба продолжил голевое безумие — футболист после отличной передачи Малкома снова поразил ворота гостей, оформив хет-трик. В концовке отличился защитник Дмитрий Чистяков, доведя счет до разгромного — 5:1.

В матче 14-го тура чемпионата России сине-бело-голубые сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом». Встреча проходила на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счетом 0:0.

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Все новости / Спорт / Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» победить «Нижний Новгород» в матче РПЛ
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