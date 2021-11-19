Фермеры ЦАР пожаловались на регулярные нападения боевиков Али Дарассы

Банги, 19 ноября. Центральноафриканские фермеры из общины фулани разоблачили слухи об их связи с главарем группировки «Союз за мир в ЦАР» (CPC) Али Дарассой, сообщает Le Potentiel Centrafricain.

«Мы осуждаем действия этого нигерийского наемника и требуем его ареста. Мы не поддерживаем боевиков, подобная информация вызвала у нас недоумение», — рассказали скотоводы журналистам.

По словам фермеров, подконтрольные Дарассе радикалы часто грабили их, забирали животных и продовольствие. Члены общины, которые отказывались добровольно отдавать имущество боевикам, подвергались избиениям и пыткам. Все украденные средства отправлялись за границу для финансирования чадских наемников.

«Али Дарасса терроризирует мирное население и поддерживает своих братьев по оружию, настроенных против легитимного правительства Центральноафриканской Республики. Он облагает людей данью и жестоко наказывает скотоводов, не готовых мириться с его произволом», — говорится в материале.

Ранее жители потребовали немедленного ареста Дарассы за многочисленные преступления, совершенные им на территории страны. Боевик отказался идти навстречу властям ЦАР и продолжил терроризировать мирное население.