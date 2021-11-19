Россия и Узбекистан подписали 18 документов по итогам переговоров Путина и Мирзиеева

Москва, 19 ноября. Восемнадцать двусторонних документов было подписано по итогам переговоров президента России Владимира Путина и главы Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.

Стороны подписали совместное заявление о сотрудничестве двух государств в области обеспечения международной информационной безопасности. Помимо этого, Путин и Мирзиеев подписали документы о взаимодействии в сфере ядерной безопасности.

«В целом в рамках визита подписано 18 двусторонних документов», — сказано в сообщении.

Президент Российской Федерации провел встречу с лидером Узбекистана в Кремле. Во время беседы Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах. Глава РФ отметил успехи узбекистанского коллеги и посоветовал ему уверенно идти вперед.