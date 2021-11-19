Жители ЦАР потребовали немедленного ареста главаря группировки UPC Али Дарассы

Банги, 19 ноября. Население Центральноафриканской Республики потребовало немедленного ареста главаря группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарассы. Нигерийский наемник отказался сдаваться властям и намерен продолжить терроризировать мирных жителей, сообщает OverBlog.

«Даже после того, как президент Фостен-Арканж Туадера объявил о прекращении огня, кровожадный Дарасса, финансируемый экс-председателем Национальной ассамблеи Абду Каримом Мекасуа, отказался возвращаться на путь мира. По всей стране центральноафриканцы хотят ареста боевика и его сообщников, являющихся лидерами партии COD-2020. Жители Алиндао помнят, как при участии мавританского контингента многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) он устроил резню, в которой погибло несколько тысяч человек. Люди требуют справедливости», — говорится в материале.

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Авторы статьи назвали нахождение Дарассы на свободе недопустимым и потребовали предать его справедливому суду за сотни военных преступлений. Они напомнили об одном из последних инцидентов, когда боевики UPC взяли в заложники пятилетнего ребенка и заставили его отца покупать им сахар и еду:

«Чтобы спасти сына, ему пришлось подчиниться и выполнить их волю. Радикалы должны оказаться за решеткой».

Ранее аналитики Ndjoni Sango сообщили, что беглый преступник встретился с новым начальником разведки Чада Бабу Ладде для обсуждения плана вторжения в ЦАР: