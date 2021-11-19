Подразделения Нацгвардии Украины приступили к учениям у границы с Белоруссией

Киев, 19 ноября. Подразделения Национальной гвардии Украины проводят масштабные учения вблизи границы с Белоруссией в Черниговской области.

В сообщении украинского телеканала «Дом» говорится, что маневры были развернуты в пункте пропуска «Новые Яриловичи», который расположен в 800 метрах от белорусской границы. В учениях задействованы нацгвардейцы, прибывшие на подмогу пограничникам.

«Сегодня отряды прошли ежедневные тренировки и были отработаны маневры», — сообщили журналисты.

Стоит отметить, что несколько дней назад замглавы МВД Украины Евгений Енин заявил о привлечении около 8,5 тысячи военнослужащих к обеспечению безопасности на границе с Белоруссией. По его словам, усиление мер предосторожности связано с возможным наплывом мигрантов.

Ранее сообщалось, что ВСУ провели военные маневры в Херсонской области вблизи границы с Крымом. Украинские военнослужащие отработали сценарий борьбы с условным противником.