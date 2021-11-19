Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 22:22
22:05
Политика
Захарова назвала вмешательством идею Конгресса США не признавать выборы в России
22:01
Шоу-бизнес
Певица Марина Хлебникова получила жизнеугрожающие ожоги 20% тела на пожаре
21:59
Общество
Доктор Верма объяснил причину фиолетовых рук Елизаветы II проблемами с кровообращением
21:52
Весь мир
Лидер платформы «Патриоты ЦАР» о миротворцах ООН: Мы разочарованы их бездействием
21:50
Весь мир
Армия ЦАР изъяла запрещенные в республике ПЗРК при зачистке лагеря боевиков
21:40
Политика
Посольство США в Москве призвало американцев в России готовиться к ЧС
21:37
Общество
ФАН публикует видео с судебного процесса в отношении главы минкультуры Крыма
21:30
Общество
Суд признал 18-летнего американца невиновным в расстреле трех мужчин в Висконсине
21:27
Весь мир
Участницы Африканского девичьего саммита о ранних браках: дайте нам книги, а не мужей
21:24
Весь мир
Население Буркина-Фасо выступило против присутствия в стране французских солдат
Все новости

Подразделения Нацгвардии Украины приступили к учениям у границы с Белоруссией

Армия
Подразделения Нацгвардии Украины приступили к учениям у границы с Белоруссией
ngu.gov.ua  /  Пресс-служба НГУ

Киев, 19 ноября. Подразделения Национальной гвардии Украины проводят масштабные учения вблизи границы с Белоруссией в Черниговской области.

В сообщении украинского телеканала «Дом» говорится, что маневры были развернуты в пункте пропуска «Новые Яриловичи», который расположен в 800 метрах от белорусской границы. В учениях задействованы нацгвардейцы, прибывшие на подмогу пограничникам.

«Сегодня отряды прошли ежедневные тренировки и были отработаны маневры», — сообщили журналисты.

Стоит отметить, что несколько дней назад замглавы МВД Украины Евгений Енин заявил о привлечении около 8,5 тысячи военнослужащих к обеспечению безопасности на границе с Белоруссией. По его словам, усиление мер предосторожности связано с возможным наплывом мигрантов.

Ранее сообщалось, что ВСУ провели военные маневры в Херсонской области вблизи границы с Крымом. Украинские военнослужащие отработали сценарий борьбы с условным противником.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Подразделения Нацгвардии Украины приступили к учениям у границы с Белоруссией
украина белоруссия учения нацгвардия
Комментировать