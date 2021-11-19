Энергокризис подталкивает Польшу к изменению условий закупок сырья у «Газпрома»

Москва, 19 ноября. Примерно год прошел с того момента, как Польша выиграла в европейском суде у «Газпрома» и продавила спотовую формулу определения цены газа в контрактах. Теперь в Варшаве жалеют о сделанном, передает ФБА «Экономика сегодня» мнение эксперта Валентина Землянского.

Новое ценообразование теперь не может устраивать польскую сторону, так как газовые котировки резко подскочили, и теперь то, что мы видим на спотовом рынке, серьезно бьет по экономике страны, отмечает специалист.

Постепенно Польша начинает меньше выступать с традиционной критикой действий «Газпрома» и начинает менять курс. Так, Варшавой недавно было предоставлено согласие на сертификацию российско-германского газопровода «Северный поток — 2». Перед этим концерн PGNiG не исключил возможности приобретения голубого топлива у отечественного холдинга после завершения действия договоренностей в рамках Ямальского контракта.

Теперь же поляки просят российских коллег уменьшить ценник на энергоноситель по Ямальскому соглашению. При том, что предыдущий механизм, когда стоимость сырья привязывалась к нефти, был оспорен PGNiG в Стокгольме. Тогда «Газпрому» пришлось выплатить 1,5 млрд долларов и привязать цену газа к спотам.

«Я помню, как радовался "Нафтогаз": мол, смотрите, как этих сатрапов наказали на 1,5 млрд долларов. Весной 2020 года было принято решение отвязаться от цены нефти при формировании цены на газ в Ямальском контракте и привязке к споту. Спустя год после громогласной победы мы видим письмо с феерической формулировкой: модификация предыдущих договоренностей, у нас тут теперь форс-мажор, поэтому просим пана пересмотреть», — удивился Землянский во время выступления на YouTube-канале «Перший Козацький».

Как считает энергоэксперт, теперь «Газпром» вправе диктовать собственные условия. Например, корпорация могла бы запросить возврат 1,5 млрд долларов перед началом очередных переговоров. Согласно данным площадок GSA Platform и RBP, российский холдинг не стал бронировать допмощности по транспортировке энергоресурса через Польшу и Украину в декабре.