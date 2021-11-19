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Общество
Лицо Марины Хлебниковой пострадало на 1% при пожаре
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Лицо Марины Хлебниковой пострадало на 1% при пожаре

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 20:47
Общество
Лицо Марины Хлебниковой пострадало на 1% при пожаре
facebook.com  /  Марина Хлебникова

Москва, 19 ноября. Появились новые данные о состоянии певицы Марины Хлебниковой, которая после пожара была госпитализирована с ожогами. Заявления о повреждениях на теле артистки оказались преувеличены.

Хлебникова находится в НИИ имени Склифосовского, куда ее доставили после трагического инцидента в собственной квартире. Звезда стала жертвой пожара, в результате которого получила серьезные ожоги.

СМИ утверждали, что лицо артистки пострадало настолько, что медики узнали ее личность только по опросам родственников. Однако источник ФАН опроверг эту информацию.

«Не знаю, где они эту чушь взяли, но у нее обгорел 1% лица. Больше пострадали руки, голени, грудь. Но главная опасность — легкие», — заверил источник.

Инсайдер также прокомментировал новости о том, что Хлебникова находится в коме. По его словам, врачам действительно пришлось ввести артистку в медикаментозный сон, иначе нельзя было избавить ее от болевого шока.

В Сети появились подробности инцидента в доме Хлебниковой. Спасение певицы было заснято на камеры видеонаблюдения.

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Все новости / Общество / Лицо Марины Хлебниковой пострадало на 1% при пожаре
пожар певица хлебникова
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