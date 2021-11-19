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МВД Великобритании добивается признания ХАМАС террористической организацией

Весь мир
МВД Великобритании добивается признания ХАМАС террористической организацией
Федеральное агентство новостей  / 

Лондон, 19 ноября. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател объявила о намерении внести политическое крыло палестинской группировки ХАМАС в список террористических организаций, поскольку не видит в нем отличий от боевого крыла движения, «Бригад Изз ад-Дин аль-Кассам».

Как сообщила Пател, она намерена выдвинуть соответствующий акт на рассмотрение парламента на следующей неделе. Если он будет одобрен, то лица, причастные к группировке либо оказывающие ей поддержку, могут быль приговорены к тюремному заключению сроком до 10 лет, как предписывает британский Закон о терроризме от 2000 года. Нарушением является также распространение или ношение каких-либо атрибутов одежды с символикой движения.  Принятие инициативы поставит королевство в один ряд с США, Канадой, Японией, Евросоюзом и Израилем, где ХАМАС также признано террористической организацией.

«ХАМАС обладает значительным потенциалом для террористических акций, имея в распоряжении большие запасы продвинутого вооружения и объекты для подготовки боевиков. Вот почему я предприняла шаги по полному запрещению ХАМАС сегодня», — написала министр в Twitter.

Впоследствии, выступая в аналитическом центре Heritage Foundation в Вашингтоне, Пател назвала палестинское движение «принципиально антисемитским», подчеркнув, что не потерпит этого явления. Она заявила, что еврейское население обычно чувствует себя в опасности и ее инициатива позволит преследовать любого, кто станет «размахивать флагом ХАМАС».

Реакция ХАМАС

Представитель политического крыла ХАМАС Сами Абу Зухри обвинил британское руководство в том, что его действия демонстрируют «подчинение израильскому шантажу и диктату». Лидеры ХАМАС в официальном заявлении указали на положения международного права, позволяющие населению оккупированных территорий сопротивляться захвату своей земли любыми способами, включая вооруженное сопротивление.

«Вместо того, чтобы извиниться и исправить свои исторические грехи против палестинского народа, будь то Декларация Бальфура или британский мандат, который передал палестинскую землю сионистскому движению, Великобритания поддерживает агрессоров за счет жертв. Оккупация — это терроризм. Убийство коренного населения, насильственное его выселение, разрушение домов людей и заключение их в тюрьму является терроризмом», — сказано в заявлении.

Реакция Израиля

В свою очередь, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет приветствовал инициативу Пател, подтвердив, что считает ХАМАС экстремистской организацией. Как сообщается, ранее в этом месяце в кулуарах конференции ООН по климату в Глазго он обратился к премьер-министру королевства Борису Джонсону с просьбой запретить движение. Одобрение выразил и глава израильского МИД Яир Лапид, назвав случившееся «укреплением связей с Великобританией».

ХАМАС было образовано в начале первого палестинского восстания в 1987 году и состояло из бандгрупп нескольких антиизраильских формирований. Вскоре движение стало активно применять террористические методы в борьбе с еврейским государством, за что Тель-Авив официально запретил группировку и начал аресты ее сторонников.

После смерти лидера «Организации освобождения Палестины» Ясира Арафата и на фоне падения популярности партии ФАТХ ХАМАС начало участие в политической жизни анклава, в 2005 году одержав убедительную победу на муниципальных выборах. При этом группировка даже после окончания второго восстания в 2000 году не прекращала совершать нападения и обстрелы израильской территории, что приводило к жестким ответным действиям со стороны Тель-Авива.

С 2008 года между сторонами произошло три вооруженных конфликта, последний из них — в мае текущего года. Причиной послужил силовой разгон палестинских демонстрантов в районе мечети Аль-Акса израильскими полицейскими. Боевики ХАМАС под предлогом защиты жителей анклава подвергли территорию еврейского государства массированному ракетному обстрелу. Тель-Авив, в свою очередь, наносил авиационные удары по объектам боевиков. За 11 дней с обеих сторон погибло около 250 человек, большинство из них — палестинцы.

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