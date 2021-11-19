МВД Великобритании добивается признания ХАМАС террористической организацией

Лондон, 19 ноября. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател объявила о намерении внести политическое крыло палестинской группировки ХАМАС в список террористических организаций, поскольку не видит в нем отличий от боевого крыла движения, «Бригад Изз ад-Дин аль-Кассам».

The British Home Secretary Priti Patel has announced plans to proscribe the political wing of Hamas as a terrorist organisation, with those expressing support for the movement risking up to 10 years in prison.https://t.co/BFIZhvxnq7 — Nedal Abu-Alkhair (@NedalAlkhair) November 19, 2021

Как сообщила Пател, она намерена выдвинуть соответствующий акт на рассмотрение парламента на следующей неделе. Если он будет одобрен, то лица, причастные к группировке либо оказывающие ей поддержку, могут быль приговорены к тюремному заключению сроком до 10 лет, как предписывает британский Закон о терроризме от 2000 года. Нарушением является также распространение или ношение каких-либо атрибутов одежды с символикой движения. Принятие инициативы поставит королевство в один ряд с США, Канадой, Японией, Евросоюзом и Израилем, где ХАМАС также признано террористической организацией.

«ХАМАС обладает значительным потенциалом для террористических акций, имея в распоряжении большие запасы продвинутого вооружения и объекты для подготовки боевиков. Вот почему я предприняла шаги по полному запрещению ХАМАС сегодня», — написала министр в Twitter.

Today I have taken action to proscribe Hamas in its entirety.



This government is committed to tackling extremism and terrorism wherever it occurs. pic.twitter.com/TQfPzomyIm — Priti Patel (@pritipatel) November 19, 2021

Впоследствии, выступая в аналитическом центре Heritage Foundation в Вашингтоне, Пател назвала палестинское движение «принципиально антисемитским», подчеркнув, что не потерпит этого явления. Она заявила, что еврейское население обычно чувствует себя в опасности и ее инициатива позволит преследовать любого, кто станет «размахивать флагом ХАМАС».

Реакция ХАМАС

Представитель политического крыла ХАМАС Сами Абу Зухри обвинил британское руководство в том, что его действия демонстрируют «подчинение израильскому шантажу и диктату». Лидеры ХАМАС в официальном заявлении указали на положения международного права, позволяющие населению оккупированных территорий сопротивляться захвату своей земли любыми способами, включая вооруженное сопротивление.

«Вместо того, чтобы извиниться и исправить свои исторические грехи против палестинского народа, будь то Декларация Бальфура или британский мандат, который передал палестинскую землю сионистскому движению, Великобритания поддерживает агрессоров за счет жертв. Оккупация — это терроризм. Убийство коренного населения, насильственное его выселение, разрушение домов людей и заключение их в тюрьму является терроризмом», — сказано в заявлении.

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This is an outrage. The military wing of Hamas is already proscribed. Priti Patel now seeks to extend that to the political wing. Hamas is the elected authority in Gaza. Whatever you might think of Hamas this is a dangerously undemocratic move. — Nigel Davies. #ItWasaScam #Guernica37 (@nigeltheleftist) November 19, 2021

Реакция Израиля

В свою очередь, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет приветствовал инициативу Пател, подтвердив, что считает ХАМАС экстремистской организацией. Как сообщается, ранее в этом месяце в кулуарах конференции ООН по климату в Глазго он обратился к премьер-министру королевства Борису Джонсону с просьбой запретить движение. Одобрение выразил и глава израильского МИД Яир Лапид, назвав случившееся «укреплением связей с Великобританией».

ХАМАС было образовано в начале первого палестинского восстания в 1987 году и состояло из бандгрупп нескольких антиизраильских формирований. Вскоре движение стало активно применять террористические методы в борьбе с еврейским государством, за что Тель-Авив официально запретил группировку и начал аресты ее сторонников.

После смерти лидера «Организации освобождения Палестины» Ясира Арафата и на фоне падения популярности партии ФАТХ ХАМАС начало участие в политической жизни анклава, в 2005 году одержав убедительную победу на муниципальных выборах. При этом группировка даже после окончания второго восстания в 2000 году не прекращала совершать нападения и обстрелы израильской территории, что приводило к жестким ответным действиям со стороны Тель-Авива.

Is it not enough that you have committed crimes in our country... and you have brought the occupation to our country?



Stop supporting "terrorist Israel".

Hamas is defending Palestine and our children and protect us.

Hamas is not a terrorist, Britain "United Kingdom"????????✌️ pic.twitter.com/5e8WZFORv6 — laela karem????????✊ (@dx_d0) November 19, 2021

С 2008 года между сторонами произошло три вооруженных конфликта, последний из них — в мае текущего года. Причиной послужил силовой разгон палестинских демонстрантов в районе мечети Аль-Акса израильскими полицейскими. Боевики ХАМАС под предлогом защиты жителей анклава подвергли территорию еврейского государства массированному ракетному обстрелу. Тель-Авив, в свою очередь, наносил авиационные удары по объектам боевиков. За 11 дней с обеих сторон погибло около 250 человек, большинство из них — палестинцы.